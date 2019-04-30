رسالة من بوتين لإمبراطور اليابان أكيهيتو

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية لإمبراطور اليابان أكيهيتو الذي تنازل عن عرشه اليوم الثلاثاء، مشيدا باهتمامه بالعلاقات الروسية اليابانية. وكتب بوتين في رسالته التي نشرت على موقع الكرملين: "أود أن أعرب عن امتناني الخالص لكم على ما أبديتموه من اهتمام بالعلاقات الروسية اليابانية التي حظيت بزخم ملحوظ أثناء توليكم العرش الإمبراطوري". على ما أبديتموه من اهتمام بالعلاقات الروسية اليابانية التي حظيت بزخم ملحوظ أثناء توليكم العرش الإمبراطوري". وعبر بوتين عن أمله في أن تستمر العلاقات ذات المنفعة المتبادلة القائمة بين روسيا واليابان، في التطور على مختلف الأصعدة. كما أعرب الرئيس الروسي لأكيهيتو وأفراد عائلته عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية والعمر المديد. وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رسميا عن تنازل أكيهيتو عن عرش البلاد في مراسم مهيبة تابعها الملايين داخل اليابان وخارجها.

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