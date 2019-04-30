زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على صيادين فلسطينيين شمال غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، النار، اليوم الثلاثاء، عدة مرات على قوارب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة، وهي داخل مساحة 6 أميال بحري دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل شبه يومي على الصيادين في بحر قطاع غزة، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال ومصادرة قوارب، وذلك في الوقت الذي قررت فيه إسرائيل صباح اليوم تقليص مساحة الصيد في بحر

غزة إلى 6 أميال، بحجة إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن أعلن عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، مضيفا أن القرار يأتي ردا على إطلاق

قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، متهما حركة الجهاد الإسلامي المسئولية عن إطلاقها وفق قوله.

ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.