روحاني يتحدى ترامب: سنواصل تصدير النفط رغم أنف الأمريكيين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن بلاده ستواصل تصدير نفطها رغم أنف واشنطن. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا عنه القول إن "قرار عرقلة تصدير النفط الإيراني ومحاولة تصفيره هو قرار خاطئ". النفط الإيراني ومحاولة تصفيره هو قرار خاطئ". كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها لن تمنح المزيد من الإعفاءات للدول التي كانت سمحت لها بمواصلة شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على هذا القطاع في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن تنتهي الإعفاءات الحالية في الثاني من مايو.

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