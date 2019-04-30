البحرين توقع صفقات بملياري دولار مع شركات فرنسية خلال زيارة الملك لباريس

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الاثنين، إن المملكة وقعت 12 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفرنسا،التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.
وذكرت الوكالة أن من بين هذه الاتفاقات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير للبترول وتوتال الفرنسية تتعلق بالتعاون بين الطرفين
وأضافت أن شركة طيران الخليج وقعت خمس اتفاقات مع شركات "إيبكور" و"تاليس" و"ميشلان" و"سي.إف.إم" و"سافران". ووقعت طيران الخليج اتفاقا مع "سي.إف.إم" الدولية لشراء 65 محركًا من طراز "ليب-1إيه". وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة، وفقًا للوكالة.
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