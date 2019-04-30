البرلمان العربي يؤكد أهمية الحفاظ على الثوابت العربية بما يخدم مصالح دولها

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يتابع باهتمام بالغ وقلق عميق تطورات الأزمة الطارئة بين جمهورية العراق ومملكة البحرين.

وأشار رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، إلى أهمية الحفاظ على الثوابت العربية في إصدار البيانات وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح المنطقة العربية وأمنها واستقرارها.

وشدد على وقوف البرلمان العربي ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها واستقرارها وإرادة شعبها .

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي إن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة تستوجب العمل على وحدة الصف والتضامن العربي بعيداً عن إثارة الخلافات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية .. معرباً عن ثقته البالغة في تجاوز الأزمة العابرة بين الشقيقتين جمهورية العراق ومملكة البحرين بحكمة قيادتيهما وبروح الأخوة التي تجمع بين شعبيهما.

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