الولايات المتحدة تتعهد بـ"محاسبة" قادة "داعش" بعد شريط البغدادي

تعهدت الولايات المتحدة، بتعقّب قادة تنظيم داعش، الطلقاء وإنزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم ل"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين واحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وفي الفيديو الصادر عن "مؤسسة الفرقان" الدعائية أشار البغدادي الذي ظهر بلحية بيضاء مفترشاً الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، إلى هزيمة التنظيم الشهر الماضي في معقله الأخير في الباغوز، وهدد بشن هجمات انتقامية.

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وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأميركية "سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه إلى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته".

وقال "هزيمة تنظيم داعش، في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد مقتل قادته أو هربهم من المعركة، إضافة الى كشف وحشيته".

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