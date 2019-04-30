كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تتعرف على هويات 42 أجنبيا قتلوا بتفجيرات الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن خبراء الطب الشرعي في سريلانكا من تحديد هويات 42 أجنبيا، قتلوا بالتفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا بعيد الفصح في الـ21 من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن الخارجية السريلانكية، بأنه لا يزال هناك 12 أجنبيا، في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أنه لا تزال في المشرحة بقايا جثث بشرية لم تحدد هويات أصحابها.

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ووفقا لوزارة الخارجية السريلانكية، فقد قتل بتفجيرات الفصح 11 مواطنا من الهند، و6 من بريطانيا و4 من الصين و3 من الدنمارك، وكذلك فقدت كل من السعودية وإسبانيا، وتركيا، اثنين من مواطنيها، في التفجيرات، كما قتل ياباني وهولندي وبرتغالي وسويسري وأمريكي، وبنغالي، فيما لا يزال 5 أجانب يتلقون العلاج في المستشفى.

وفي فترة سابقة، أعلنت سلطات كولومبو، أنه "تمت إعادة أشلاء 25 مواطنا أجنبيا إلى بلدانهم" حتى الآن.

وحصدت التفجيرات الدامية المذكورة، أرواح 253 شخصا وأصيب فيها 500 آخرون.