كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني: وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الثلاثاء، أن وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها.

وقال المتحدث إن مواقف وفد قوى الحرية والتغيير لم تتسم بالصدق.

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وخصص المجلس العسكري مؤتمرا صحافيا، الثلاثاء، لتوضيح ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير.

وأكد المتحدث أن "قوى الحرية والتغيير في السودان تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام".

وشدد على رفض المجلس الانتقالي "قبول أي فوضى"، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول إثارة الفتنة".