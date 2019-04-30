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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

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كأس الإتحاد الآسيوي

الجزيرة - الأردن

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x
16:30

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النجمة - البحرين

الاتحاد - سوريا

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x
17:30

-

الكويت - الكويت

النجمة - لبنان

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x
18:00

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الوحدات - الأردن

النجوم

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x
17:30

-

الاتحاد السكندري

الإسماعيلي

-

x
17:30

-

حرس الحدود

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سموحة

-

x
17:30

-

الجونة

مصر المقاصة

-

x
20:00

-

بيراميدز

المصري البورسعيدي

-

x
20:00

-

وادي دجلة

2018/2019

توتنهام هوتسبير - إنجلترا

-

x
21:00

-

أياكس أمستردام - هولندا

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

مونبلييه

-

x
19:00

-

باريس سان جيرمان

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الكلمات الدلائليه
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