كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس الإتحاد الآسيوي الجزيرة - الأردن - x

16:30 - النجمة - البحرين الاتحاد - سوريا - x

17:30 - الكويت - الكويت النجمة - لبنان - x

18:00 - الوحدات - الأردن الدوري المصري النجوم - x

17:30 - الاتحاد السكندري الإسماعيلي - x

17:30 - حرس الحدود Advertisements سموحة - x

17:30 - الجونة مصر المقاصة - x

20:00 - بيراميدز المصري البورسعيدي - x

20:00 - وادي دجلة دوري أبطال أوروبا 2018/2019 توتنهام هوتسبير - إنجلترا - x

21:00 - أياكس أمستردام - هولندا الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مونبلييه - x

19:00 - باريس سان جيرمان

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