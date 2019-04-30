كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كأس الإتحاد الآسيوي
الجزيرة - الأردن
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16:30
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النجمة - البحرين
الاتحاد - سوريا
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17:30
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الكويت - الكويت
النجمة - لبنان
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18:00
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الوحدات - الأردن
النجوم
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17:30
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الاتحاد السكندري
الإسماعيلي
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17:30
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حرس الحدود
سموحة
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17:30
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الجونة
مصر المقاصة
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20:00
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بيراميدز
المصري البورسعيدي
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20:00
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وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا 2018/2019
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
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21:00
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أياكس أمستردام - هولندا
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبلييه
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19:00
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باريس سان جيرمان