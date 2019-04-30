رسالة غريبة من البابا فرنسيس إلى "الحلاقين"

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في سياق تحذيره من الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران، وجه بابا الفاتيكان فرنسيس رسالة غريبة إلى "الحلاقين"!

ودعا البابا أمس الاثنين خلال قداس، حضره نحو 230 حلاقا ومصفف شعر وأخصائي تجميل، الحلاقين ومصففي الشعر وأخصائيي التجميل، ذكورا وإناثا، إلى الامتناع عن بث الشائعات، مطالبا إياهم بالالتزام بالأخلاق أثناء ممارسة مهنتهم والتعامل مع الزبائن بلطف وكياسة، وأن يذكروا الكلمة الطيبة والمشجعة.

وأوضح: "من أجل تجنب الوقوع في إغراء الشائعات المرتبطة بمهنتكم".

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يشار إلى أن صالونات الحلاقة تغلق أبوابها أيام الاثنين من كل أسبوع في إيطاليا وبعض دول العالم.

ويعرف عن الحلاقين بأنهم يتحدثون كثيرا، وتتسم أحاديث كثيرين منهم بالمبالغة، بينما يروج البعض منهم للشائعات، وهو أمر أصبح معروفا لدى فئات المجتمع ككل.

وإلى جانب مصففي الشعر والحلاقين، فإن سائقي سيارات الأجرة هم من بين من يروج للشائعات في كثير من الدول.