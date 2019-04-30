كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان": مشروع إف-35 بدون تركيا سينهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة منذ أن أوضحت أنقرة أنها ستمضي في شراء أنظمة S-400 الروسية. دفعت هذه الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق تسليمها أجزاء طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في معرض للصناعة الدفاعية، إن مشروعًا متعدد الجنسيات لتطوير مجموعة إف-35 لايتنيج الثانية سينهار دون مشاركة تركيا فيه.