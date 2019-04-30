كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: الأردن يراجع اتفاقية الغاز مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجه رسمياً بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع إسرائيل من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من استمرار العمل بالاتفاقية أو تجميدها.

وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تستخدم عمان النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.

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وأثارت اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لنقل الغاز الإسرائيلي، جدالاً واسعاً على الساحة المحلية في الأشهر الماضية، ونظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".

وشهدت جلسة نيابية لمناقشة اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية، في 26 مارس الماضي، نقاشاً حاداً، وهدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه.

وتتذرع الحكومة الأردنية في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بشرط جزائي يُحمل المُنسحب غرامة تتجاوز مليار دولار أمريكي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصةً عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد شمال البلاد.