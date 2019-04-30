حريق ضخم في مخزن لمواد البناء جنوبي روسيا

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اندلع حريق في متجر لمواد البناء قرب مدينة بياتيغورسك في إقليم ستافروبل جنوبي روسيا، وأتت النار على 2.4 ألف متر مربع، مهددة المباني المجاورة.

وورد في بيان للمديرية الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية: "اندلع الحريق أمام سوق "القرن 21". وانتشرت النار في متجر لبيع مواد البناء وزيوت السيارات. ولحظة وصول أول مجموعة إطفاء وإنقاذ، كانت النار تلتهم 2.4 ألف متر مربع، مما يهدد بانتشار النار ووصولها إلى المباني المجاورة".