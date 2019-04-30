كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصادق المهدي: الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الثلاثاء أن الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" قائلاً "إن مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان بدأت بشكل خاطئ".

وتابع "إن المفاوضات بشأن المجلس السيادي كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحياته".

وقال أيضاً "محاسبة نظام البشير يجب أن تكون بالقانون ونتطلع لعدالة انتقالية".

وفي وقت سابق، دعا الصادق المهدي، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفاً: "نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري"، ومطالباً بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.

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وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.

ميدانياً، اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي في السودان بمحاولة فض اعتصام مقر القيادة العامة، داعية "الثوار" إلى التظاهر في العاصمة وكافة المناطق للتأكيد على مطالب "إعلان الحرية والتغيير" وفي مقدمتها إقامة سلطة مدنية.

وأكدت في بيان لها ليل الاثنين أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وطالبت من هم في ساحة الاعتصام بترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها.