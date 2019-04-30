كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تشهد مراسم تنازل الإمبراطور عن عرشه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري اليوم في اليابان مراسم تنحي الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، بعد ثلاثين عاما من اعتلائه.

وغدا الأربعاء تقام مراسم تنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو (59 عاما) الابن الأكبر لأكيهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.

ويعتبر تنازل الإمبراطور أكيهوتو (85 عاما) عن العرش هو الأول من نوعه منذ أكثر من مئتي عام في الأسرة الملكية اليابانية.

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وكان الإمبراطور توجه صباح اليوم الثلاثاء إلى القصر الإمبراطوري للقيام بطقوس عبادة لآلهة الشمس وأرواح أجداده وعدة آلهة أخرى.

ولإبلاغ الشعب الياباني بالتنحي الوشيك عن العرش تلا الإمبراطور نصا باللغة اليابانية القديمة.