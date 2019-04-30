كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمبراطور الياباني أكيهيتو يشكر الشعب ويدعو للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر الإمبراطور الياباني أكيهيتو، في ختام كلمته فينهاية حقبته التي دامت ثلاثة عقود، اليوم الثلاثاء، الشعب على دعمه وعبر عن أمله في مستقبل سلمي.

وقال "أكيهيتو"، وهو يرتدي معطف الصباح على النمط الغربي، في حفل تنازل قصير في قصر ماتسو نو ما، أو قاعة الصنوبر: "إلى الأشخاص الذين قبلوني ودعموني كرمز، أعرب عن شكري الخالص".

وأضاف أكيهيتو المصيب، في إشارة إلى العصر الإمبراطوري الجديد، وكانت تقف بجانبه الإمبراطورة ميشيكو، التي كانت ترتدي فستانًا أبيض ورمادي طويل: "مع الإمبراطورة، أتمنى من قلبي أن يكون عهد ريوا الجديد الذي يبدأ غدًا سلميًا ومثمرًا، ونصلي من أجل السلام والسعادة لبلدنا وشعوب العالم".

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حضر الحفل، نحو 300 شخص وتم بثه على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

وحسب "رويترز"، سعى "أكيهيتو"، 85 عامًا، وهو أول ملك ياباني يتنازل عن العرش خلال قرنين من الزمان، خلال فترة حكمه على العرش لتخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة والتواصل مع الناس العاديين، بمن فيهم المهمشون في المجتمع.

وكان "أكيهيتو" الشهير، أول ملك يتولى عرش الأقحوان بموجب دستور ما بعد الحرب يعرف الإمبراطور كرمز للشعب بدون سلطة سياسية.