كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 وإصابة العديد إثر اصطدام حافلة بشاحنة في صربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأُصيب العديد في اصطدام بين حافلة وشاحنة في جنوب صربيا.

وأضافت الشرطة، أن الحادث وقع في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بالقرب من بلدة كورسومليا، وأن الحافلة انحرفت مباشرة في طريق الشاحنة على طريق محلي.

ومن جانبه، قال التلفزيون الحكومي، إن الحافلة التي تقل ثمانية ركاب اشتعلت فيها النيران بعد الحادث. وتم العثور على ثلاث جثث متفحمة داخل الحافلة بينما يعتقد أن الضحية الرابعة هي سائق الشاحنة.

وتحقق الشرطة الصربية في سبب الحادث.