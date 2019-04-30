كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعتقل أحد أتباع المشتبه به الرئيسي في تفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة التحقيقات الهندية، أنها ألقت القبض على رجل هندي يبلغ من العمر 29 عامًا، عرف نفسه بأنه من أتباع الزعيم المزعوم لتفجيرات عيد الفصح في سريلانكا وكان يخطط لهجوم انتحاري في ولاية كيرالا جنوب الهند.

وقالت وكالة التحقيقات الوطنية، في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إن رياس أ. المعروف أيضًا باسم رياس أبو بكر، تم اعتقاله.

وأضافت، أنه تم إحضار ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم بشأن صلاتهم المشتبه بها بتنظيم "داعش"، الذي أعلن عن هجمات سريلانكا في 21 أبريل التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول مخطط أبو بكر المزعوم في ولاية كيرالا. لكن وفقًا للبيان، قال أبو بكر أثناء استجوابه، إنه يتابع الخطب ومقاطع الفيديو الخاصة بمحمد زهران، المتشدد الذي قالت السلطات السريلانكية، إنه قاد هجوم عيد الفصح، لأكثر من عام.