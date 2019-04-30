جاد المالح يفاجئ الجمهور بغنائه للتراث المغربي – فيديو

يواصل الفنان الكوميدي الفرنسي المغربي، جاد المالح، إبراز اهتمامه بثقافة بلاده الأم المغرب، ويظهر ذلك في مقطع فيديو شاركه مع محبيه، أخيرا، وهو يغني أغنية “سيدي حبيبي” الشهيرة.

وشارك المالح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في جلسة عائلية مع والديه، وهو يدق على الطبلة، ويغني بمشاركتهما.

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ولا يفوت جاد المالح الفرصة للحديث عن الثقافة، والتقاليد المغربية، وكان قد تحدث عن الحمام التقليدي المغربي في برنامج الأمريكي الشهير، “ساترداي نايت لايف”.

وفي سياق منفصل، عادت قضية جاد المالح في مواجهة المغني المغربي سعيد موسكير إلى الواجهة، عندما قبل القضاء الفرنسي، في بداية الشهر الحالي، الدعوى، التي رفعها ضده، والتي يطالب من خلالها بتعويض مادي، ومعنوي نتيجة استخدام الأخير للحن أغنيته “ماما ماما” في أغنية “رقصة الفرح”.

ويرتقب أن يتم الحسم في القضية المذكورة بعد شهر رمضان، إذ حدد القاضي 11 يونيو المقبل تاريخا لإصدار الحكم النهائي في هذه النازلة.