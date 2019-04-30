فيديو: يونس الميموني
تفاجئ المصلون، فجر أمس الاثنين، بهجوم شخص مجهول على إمام مسجد الريفي بمدينة طنجة، حيث كاد أن يتسبب ذلك في مقتله، قبل أن يتدخل أحد المصلين ويُلقي القبض عليه.
وكشف شهود عاينوا الحادثة لـ”اليوم 24″ أن الشخص المجهول أراد قتل الإمام عبر محاولة توجيهه طعنات على مستوى عنقه، قبل أن ينقض عليه الحاضرون ويشلون حركته بربطه بحبل ثم الإتصال بالشرطة، التي حضرت إلى مكان الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل محاولة ذبح إمام في طنجة عند الفجر..شهود: انقض عليه بسكين و”كتفناه” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.