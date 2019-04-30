تفاصيل محاولة ذبح إمام في طنجة عند الفجر..شهود: انقض عليه بسكين و”كتفناه” -فيديو

فيديو: يونس الميموني

تفاجئ المصلون، فجر أمس الاثنين، بهجوم شخص مجهول على إمام مسجد الريفي بمدينة طنجة، حيث كاد أن يتسبب ذلك في مقتله، قبل أن يتدخل أحد المصلين ويُلقي القبض عليه.

وكشف شهود عاينوا الحادثة لـ”اليوم 24″ أن الشخص المجهول أراد قتل الإمام عبر محاولة توجيهه طعنات على مستوى عنقه، قبل أن ينقض عليه الحاضرون ويشلون حركته بربطه بحبل ثم الإتصال بالشرطة، التي حضرت إلى مكان الحدث.