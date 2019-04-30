ليغانيس يخطط لملاقاة فريق مغربي بملعب طنجة الكبير

أعلن نادي إتحاد طنجة، مساء أمس الإثنين، عن توقيعه لاتفاقية شراكة مع ليغانيس، أحد فرق دوري إسبانيا “الممتاز”، بعد زيارات سابقة لمسؤولين عن فارس البوغاز للنادي وإدارته سابقاً.

وحسب بلاغ رسمي لاتحاد طنجة فإن الشراكة بين الفريق المغربي وليغانيس، تنص على برمجة لقاء ودي بين الطرفين، خلال الأشهر المقبلة، بملعب طنجة الكبير، الذي سبق له استضافة مباراة “السوبر” الإسباني، السنة الماضية بين إشبيلية وبرشلونة، وأيضاَ المباراة الودية للمنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني.

هذا ومن المرتقب أن يكشف فريق إتحاد طنجة معطيات جديدة خلال اللقاء الصحفي المبرمج، غدا الأربعاء، فاتح ماي، في إحدى فنادق المدينة، والإعلان عن باقي الشروط التي تربط الطرفين بالشراكة ذاتها.