مأساة العاملات مستمرة.. انقلاب حافلة بأكادير يخلف قتيلان و40 جريحا

استفاقت مدينة أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، على خبر انقلاب حافلة خاصة بنقل العاملات والعمال وذلك بمنحدر خطير بمدخل تدارت أنزا، شمال أكادير، بعد فقدان السائق السيطرة على الحافلة.

وقالت مصادر اليوم 24، إن الحافلة كانت تقل على متنها عاملات متجهة نحو أحد معامل السمك، بالحي الصناعي، وفقد السائق السيطرة على الحافلة، ليسقط نحو الحافة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لحدود الساعة (العاشرة صباحا)، هناك أنباء عن وفاة عاملتين وطفل وإصابة أكثر من 40 عاملا، تم نقلهم على وجه السرعة لقسم المستعجلات.

وانتقلت فور علمها بالخبر السلطات المحلية وسيارات الاسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات نقل الضحايا نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني.