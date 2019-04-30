احتجاج طلبة تطوان من أجل النقل الجامعي.. السلطات تنفي أي تدخل أو اعتقال

بالتزامن مع مقاطعة مستمرة للدروس بكلية العلوم في تطوان، تظاهر عشرات الطلاب، اليوم الإثنين، أمام الكلية بهتافات تطالب بتحسين ظروف النقل الجامعي بالمدينة، والرفع من عدد الحافلات، بالإضافة إلى تخفيض ثمن التذكرة.

وأفاد مصدر مطلع، في حديث مع “اليوم 24″، أن الطلاب خرجوا إلى الشارع بهدف “محاصرة الحافلات، ومنعها من التحرك، كشكل من أشكال الاحتجاج”، قبل أن يتخل عناصر الأمن بزي مدني، لفض الاحتجاج ما أسفر عن، “تدافع بين الطرفين”، بحسب المصدر ذاته، “صحبه رمي بعض الطلبة الحجارة على عناصر الشرطة، وإتلاف أبواب الحافلات”، ثم اعتقال ثلاثة طلاب تم إطلاق سراحهم حوالي الساعة التاسعة مساء.

ونفى مصدر أمني من مدينة تطوان، في حديث مع “اليوم 24″، تدخل السلطات الأمنية بحق المتظاهرين، وحدوث أي اعتقال في صفوفهم، مشيرا إلى أن النزاع كان بين الطلاب والعمادة حول الحافلة، وأثمنة مقهى الكلية، في الوقت الذي تواجدت فيه العناصر الأمنية خارج الحرم الجامعي

وأظهر فيديو تداوله طلاب الكلية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التفاف حشد من الطلاب حول حافلة للنقل العمومي، قبل أن تغادر الأخيرة المكان وسط صراخ الطالبات إثر تدخل عناصر بزي مدني، قيل أنها أمنية، سحبت بِضع متظاهرين من أقادمهم، بعيدا عن تجمع الطلبة أمام كلية العلوم، صوب سيارات الشرطة.