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انت الان تتابع تفاصيل خبر غارات تركية تستهدف مواقع "العمال الكردستاني" شمال العراق والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:50 صباحاً - قالت وزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو دمر خلال الساعات الأخيرة، أهدافاً تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: إن "الغارات استهدفت مواقع للمنظمة الإرهابية في مناطق غارا وهاكورك وباسيان-أفاشين".
وأوضح البيان أن "الغارات دمرت مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة تستخدمها المنظمة الانفصالية في المناطق المذكورة".
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب، المصنف إرهابياً داخل تركيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق حيث يتخذ من جبال قنديل مواقع لمهاجمة تركيا.
يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية نفذها الحزب الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
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