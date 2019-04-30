انت الان تتابع تفاصيل خبر إمبراطور اليابان يسلم العهدة في أول تنازل عن العرش منذ 200 عام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:50 صباحاً - أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو، اليوم الثلاثاء، تنازله عن العرش لنجله الأكبر ولي العهد، الأمير ناروهيتو (59 عاماً)، في القصر الإمبراطوري.

وبدأت اليوم المراسم التي تنهي ولاية استمرت ثلاثة عقود، سعى خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب.

ويعد تنازل أكيهيتو (85 عاماً) عن العرش هو الأول منذ 200 عام.

وأكيهيتو هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يُعرّف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.

وأدى الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو التي تزوجها منذ 60 عاماً، وهي أول امرأة من الشعب تتزوج وريثاً إمبراطورياً، دوراً نشطاً باعتباره رمزاً للمصالحة والسلامة والديمقراطية.

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وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني، وهو يرتدي ثوباً تقليدياً برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود، ماشياً ببطء، وفي حين سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتدياً ثوباً أبيض وحاملاً السلسلة حمل شخص آخَرُ السيف.

ويحضر المراسم نحو 300 شخصية، ويبثها التلفزيون على الهواء.

ومن بين الحضور رئيس الوزراء شينزو آبي؛ والإمبراطورة ميتشيكو وولي العهد ناروهيتو وزوجته الأميرة ماساكو؛ ورئيسا مجلسي البرلمان وقضاة المحكمة العليا.

ومن المرجح أن يواصل ناروهيتو الذي درس في جامعة أوكسفورد، دوره النشط، وسيعطي هو وزوجته ماساكو التي درست في جامعة هارفارد، للإمبراطورية اليابانية مسحة عالمية.