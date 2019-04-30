شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح مشروع إنارة الشارع العام بمنطقة بروم والان مع التفاصيل

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت ، مشروع إنارة الشارع العام بمنطقة بروم مديرية بروم ميفع البلغ كلفته 31,926,200 ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. كما وضع المحافظ البحسني اليوم حجر الأساس لمشروع بناء متنفس وحديقة عامة بمنطقة الشقين بمديرية بروم ميفع بكلفة 65 مليون ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا . وستضفي الحديقة جمالاً لمتنفس الشقين الذي ترتاده العائلات ، ومن شأنها أن تصبح متنفساً للزوار والعائلات من أهالي المديرية ومديرية المكلا وزوار المحافظة . حضر الإفتتاح ووضع حجر الأساس مدير عام مديرية بروم ميفع العقيد ناصر الشعيبي ومدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محمد الديلمي ومستشارو محافظ حضرموت وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بساحل حضرموت ومديرية بروم ميفع .

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