شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور مؤشر الإقتصاد القطري يعصف بأرباح شركات التأمين والان مع التفاصيل

عصف تدهور مؤشرات الاقتصاد القطري بأرباح شركات قطاع التأمين العاملة هناك، وفق بيانات رسمية للعديد من الشركات.

وكشفت البيانات المعلنة أن العديد من شركات التأمين المدرجة في بورصة الدوحة تراجعات حادة في الربح، متأثرة بارتفاع المخاطر من جهة، وتراجع أنشطتها من جهة أخرى.

ويعد قطاع التأمين أحد القطاعات المتضررة من تبعات مقاطعة الدوجة بسبب تراجع أنشطة الملاحة والتجارة البرية والبحرية والجوية، التي تستلزم التأمين عليها.

وذكرت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن البيانات المالية للربع الأول 2019، وأظهرت هبوطا حادا في صافي ربحها بنسبة بلغت 63% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وبلغ صافي الربح للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، نحو 20.43 مليون ريال قطري (5.615 ملايين دولار) مقابل صافي ربح بلغ 55.10 مليون ريال قطري (15.14 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

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وسجل العائد على السهم من ربح الفترة انهيارا كبيرا، ليبلغ 0.23 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية في 31/03/2019، مقابل 0.63 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبنسبة 16% تراجع إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول 2019 إلى 109.55 ملايين ريال قطري (30.11 مليون دولار)، نزولا من 130.5 مليون ريال (35.87 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

في ذات السياق، أفصحت مجموعة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية للفترة الربعية المنتهية 31/03/2019، مسجلة تراجعا في الأرباح بنسبة 36.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

وبلغ صافي ربح مجموعة الدوحة للتأمين نحو 17.7 مليون ريال قطري (4.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 28 مليون ريال قطري (7.7 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

كما بلغ العائد على السهم 0.35 ريال قطري في الربع الأول لعام 2019 مقابل 0.56 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه، بتراجع نسبته 36.8%.

وتراجع إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة للشركة في الربع الأول 2019 بنسبة 5.9% إلى 177.3 مليون ريال (48.7 مليون دولار)، مقارنة مع 188.5 مليون ريال (51.8 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2018.