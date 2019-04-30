شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدشن مشروع مياه القطابا في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

دشنت دولة الإمارات مشروع المياه الإستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة في إطار استجاباتها السريعة لتلبية احتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، شمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وخزان مياه سعة 100 ألف لتر وشبكة المياه بطول 36 ألف متر وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

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وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لـ "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" في اليمن إن هذا المشروع الإستراتيجي الذي تشرف على تنفيذه الهيئة يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذ في مديرية الخوخة للحد من معاناة الأسر التي كانت تعاني من شح المياه النقية.

من جهته أكد محمد يحيى عبدالسلام مدير عام مديرية الخوخة رئيس المجلس المحلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت عددا كبيرا من المشاريع في مجالات " الصحة والتعليم والمياه والكهرباء" شملت جميع قرى ومناطق المديرية.. منوها بأن مشروع مياه القطابا سيخدم أكثر من 15 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

من ناحيتهم أشاد عدد من الأهالي بالدور العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تطبيع الحياة من خلال تنفيذها جملة من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.