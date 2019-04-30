شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنظم مؤتمراً حول نظام الملاحة العالمية عبر الأقمار الاصطناعية والان مع التفاصيل

نظم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، مؤتمراً حول نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعة، حسبما أفادت وكالة وام .

وأكد المشاركون المؤتمر أهمية تقنيات تحديد المواقع، والاستشعار عن بعد باستخدام إشارات الملاحة العالمية، حيث تم عرض الأساليب والطرق العلمية لرفع مستوى الدقة في تحديد المواقع الجغرافية، وطرق النقل الذاتية الذكية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال استخراج النفط والغاز الطبيعي.

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وقال الدكتور خالد الهاشمي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء - في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأت أعماله اليوم - إن المؤتمر يأتي تماشياً مع رسائل المركز التي بدورها تهدف إلى تعليم وتدريب كوادر وطنية متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء إضافة إلى تعزيز ثقافة هذه العلوم من خلال الالتقاء بالخبراء والباحثين ومناقشة المستجدات البحثية في الملاحة العالمي عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي تعزيزاً لدور جامعة الامارات بصفتها جهة أكاديمية بحثية تسهم في دعم الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال العلوم المرتبطة بالملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

ويتضمن المؤتمر - الذي تستمر جلساته على مدار يومين - عددا من ورش العمل للطلبة المشاركين حول تحديد المواقع الجغرافية بدقة، وعروض تطبيقية باستخدام تقنيات التحري المشتقة لتحديد المواقع، والتعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة في نظام تحري المواقع.