شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استعدادات مديرية تريم بحضرموت لشهر رمضان والان مع التفاصيل
ناقش مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي، مساء أمس الإثنين استعدادات وخطط المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية بالمديرية، لشهر رمضان الكريم .
وفي الاجتماع الذي حضره مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد باشعيب، ورئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس المحلي صالح علوا، أستمع المدير العام من مندوبي المنظمات للخطط والاحتياطات والاستعداد لشهر رمضان الكريم.
وفي السياق ذاته أكد مدير عام تريم، على حرص السلطة المحلية بالمديرية، لتذليل كافة الصعاب وتسيير الحياة العامة للمواطنين في شهر رمضان الكريم والعمل على جعل الحياة العامة في الشهر تسير بشكل أفضل داعيا المنظمات إلى التنسيق فيما بينها للوصول لأكبر عدد من المستفيدين .
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