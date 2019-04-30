شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يدشن رسميا مشروع جسر المعابر المعلق بمديرية حجر والان مع التفاصيل

دشن محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بمعية مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، صباح اليوم الثلاثاء 30 إبريل، 2019 مشروع جسر المعابر التابع لمديرية حجر غربي المكلا.

ويأتي هذا المشروع بتمويل ودعم من السلطة المحلية بالمحافظة وبكلفة إجمالية بلغت مليون و510 ألف و397 دولار أمريكي.

كما يأتي المشروع بجهود ومتابعة من قيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بمديرها العام المحامي أنور الشادلي وجهود محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، ومجموعة من الخيرين من أبناء المديرية.

وكانت قد عانت مديرية حجر مثل نظيراتها من مديريات ساحل ووادي حضرموت، من شحة المشروعات الخدمية والصحية؛ إلا أن حلم إنشاء جسر معلق يربط ضفتي منطقة المعابر مع بعضهما البعض لتسهيل العبور في مواسم الأمطار وتدفق السيول، كان الحلم الوردي الذي يبعث بالأمل في نفوس أبناء المديرية.

في السنوات الماضية اعتبر تدفق السيول بمثابة ناقوس خطر يرعب مجتازي المنطقة، حيث جرفت السيول الكبيرة مركبات وأرواح بشرية.

ولم يستسلم أهالي مديرية حجر من الوضع التراجيدي الذي يعايشونه، بل عملوا في يناير 2017، على إرسال مناشدات عاجلة لكل الخيرين من رجال الأعمال والتجار لدعمهم في إصلاح جسر أرضي لمعبرة المعابر التي تربط المديرية بالمناطق المجاورة والمناطق الأخرى.

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ويؤكد أبناء مديرية حجر أن طريق المعابر يشكل خطاً حيوياً يربط المديرية بمديريات ساحل حضرموت، وأن الفترة التي نفذ المشروع فيها كانت الأفضل لتنفيذه على الإطلاق، ومناسبة للعمل، إذ لم تصادف موسم أمطار والسيول.

وكانت قد انطلقت في 6 فبراير 2018 أعمال التشييد والبناء في جسر معبرة "المعابر" الخاص بمديرية وادي حجر.

وفي 8 فبراير 2018، رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، توقيع اتفاقية مشروع جسر معبرة المعابر بكلفة مليون و510 ألف و397 دولار أمريكي بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت واشراف مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بالساحل وتنفيذ مجموعة العمودي اليمنية للتجارة والمقاولات .

وفي 27 يناير 2019، أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمستوى الإنجاز في بناء جسر المعابر بمنطقة المعابر بمديرية حجر غربي مدينة المكلا .

وقال محافظ حضرموت إن العمل يجري على قدم وساق في انجاز الجسر وانه يتابع شخصياً انجاز هذا المشروع الحيوي لأبناء مديرية حجر .. مثمناً الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بالمديرية بقيادة مديرها العام المحامي أنور الشادلي ومجموعة العمودي اليمنية للمقاولات وكافة العاملين والمساهمين في إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم الذي سينهي معاناة أبناء مديرية حجر والمديريات المجاورة لها خلال مواسم هطول الأمطار وتدفق السيول .