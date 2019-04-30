شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يوضح للحضارم ماذا يعني بالطريقة الحضرمية بعد غضبهم على تويتر والان مع التفاصيل

أوضح الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي، المقصود بالطريقة الحضرمية التي صعد بها فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الأمير عبر حسابه في ” تويتر”: ” لإخواني وأحبائي الحضارم، حينما أقول الطريقة الحضرمية فإني أعني أمرين، الأول ” لا يُلعب عليهم في الفلوس”، والثاني أنهم يحققون بأموال أقل ما يُحققه غيرهم بأموال أكثر ” .

وكان الأمير قد أكد في تصريحات أن التأهل جاء بعد جهد كبير والفضل في ذلك لدعاء الأحبة، والمنافسة في التشامبيون قويه جداً.

وأضاف أن ما يميزنا في هذا الموسم أننا حققنا الصعود بأقل التكاليف، فيعد فريقنا يعد أقل الفرق إنفاقاً بين الأندية المنافسة، وحققنا الصعود على الطريقة ” الحضرمية ” .