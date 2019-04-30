بينهم عراقيون.. 19700 قاصر سجلوا طلبات لجوء بالاتحاد الأوروبي

الخليج 365/ بغدادأعلنت المفوضية الأوروبية، أن ما يقارب 20 ألف قاصر من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم سجلت طلباتهم في دول الاتحاد الأوروبي عام 2018.

وقالت المفوضية في موقعها الإحصائي "يوروستات" إن "19700 طالب لجوء من القاصرين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ما بيّن انخفاضاً بالمقارنة بعام 2017، إذ بلغ عدد طلبات اللجوء لغير المصحوبين بذويهم 31400 طلب، في حين كان العدد 23100 عام 2014".



واضاف الموقع أن "غالبية القصر غير المصحوبين عام 2018 كانوا من الذكور بنسبة وصلت إلى 86 في المائة، وتراوحت أعمار ثلاثة أرباعهم أي ما يعادل 14800 قاصر بين 16 و17 عامًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 14 و15 عامًا 3400 شخص، ونسبتهم 17 في المائة، وبلغت نسبة من قلّت أعمارهم عن 14 عاماً 7 في المائة، وعددهم 1400 قاصر".

وبيّن أن "أكثر من نصف طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 كانوا من القصر غير المصحوبين بذويهم وهم مواطنون من ستة بلدان: أفغانستان (16 في المائة)، وإريتريا (10 في المائة)، وباكستان وسورية (7 في المائة لكل منها) وغينيا والعراق (كلاهما بنسبة 6 في المائة).

وذكر الموقع في تقريره المنشور يوم الجمعة الماضي، تقدم أربعة من كل عشرة قاصرين غير مصحوبين بذويهم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا أو إيطاليا في عام 2018.

وأشار إلى أن أكبر عدد من طلبات لجوء هؤلاء تسجلت في ألمانيا بعدد 4100 طلب، تلتها إيطاليا بعدد 3900 طلب، ثم المملكة المتحدة التي سجلت 2900 طلب، ثم اليونان مسجلة 2600 طلب.

ولفت التقرير إلى أن أكبر انخفاض في نسب طلبات لجوء القاصرين بين الدول الأعضاء العام الماضي مقارنة بسابقه سجلته إيطاليا، إذ تراجع العدد المسجل لديها بنسبة 61 في المائة، بعد أن كان 6100 طلب، كذلك الأمر بالنسبة لألمانيا التي تراجع فيها العدد بنسبة 55 في المائة بعد أن سجلت 5 آلاف طلب عام 2017.

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وأحصى الموقع أكبر حصة مسجلة من القصر غير المصحوبين في عام 2018 في سلوفينيا (70 في المائة) وبلغاريا (57 في المائة)، تليها المملكة المتحدة (31 في المائة)، رومانيا (25 في المائة)، قبرص (24 في المائة)، والدنمارك وهولندا وسلوفاكيا (جميعها 22 في المائة).

وكان أكثر من نصف القُصَّر غير المصحوبين مواطنين من ستة بلدان: أفغانستان، إريتريا، باكستان، سورية، غينيا، العراق.

ومن بين 3200 أفغاني تم تسجيل نصفهم تقريبًا في اليونان (800 متقدم) وألمانيا (700 طلب).

ومن بين الإريتريين سجل 3 من كل 10 في المملكة المتحدة (600 طلب)، ومن بين 1400 باكستاني سجل 6 من كل 10 منهم في اليونان (800 طلب).

ومن بين السوريين البالغ عددهم 1300 تم تسجيل 3 من كل 10 في اليونان (400 طلب)، وأكثر من نصف القاصرين العراقيين وعددهم 1100 عراقي سجل في المملكة المتحدة وألمانيا 300 طلب.

