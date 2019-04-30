البابا يوجه دعوة إلى الحلاقين وأخصائيي التجميل



دعا البابا فرنسيس، الحلاقين ومصففي الشعر وأخصائيي التجميل، ذكورا وإناثا، إلى الامتناع عن بث الشائعات. الخليج 365/ بغداددعا البابا فرنسيس، الحلاقين ومصففي الشعر وأخصائيي التجميل، ذكورا وإناثا، إلى الامتناع عن بث الشائعات. وطالب البابا الحلاقين بالالتزام بالأخلاق أثناء ممارسة مهنتهم والتعامل مع الزبائن بلطف وكياسة، وأن يذكروا الكلمة الطيبة والمشجعة. وجاء ذلك خلال قداس ضم نحو 230 حلاقا ومصفف شعر وأخصائي تجميل، أثناء قيامهم بزيارة الفاتيكان، وأوضح البابا بالقول "من أجل تجنب الوقوع في إغراء الشائعات المرتبطة بمهنتكم".







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