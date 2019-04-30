دعوة لمقاطعة قطر واستفزازات إيران.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إطلاق محللين فرنسيين دعوة لمقاطعة قطر وتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومتابعة سفارة فلسطين بأنقرة ملابسات مقتل أحد رعاياها بسجون أردوغان، واعتراف الإرهابي أبوبكر البغدادي بهزيمة تنظيم داعش في الباغوز السورية.. في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء 30 أبريل.. للاطلاع هنا



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