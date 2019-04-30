انت الان تتابع العثور على عبوة مريبة في كرايستشيرش بنيوزيلندا والقبض على رجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضباط وعربات شرطة في موقع فرضت الشرطة طوقا أمنيا حوله في نيويزلندا

قالت شرطة نيوزيلندا يوم الثلاثاء إن خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كرايستشيرش التي قتل بها مسلح 50 شخصا بالرصاص في هجمات على مسجدين في مارس آذار الماضي وإنها ألقت القبض على رجل.

وأغلقت الشرطة الشوارع في منطقة فيليبستاون بالمدينة وتم إرسال فريق مفرقعات ورجال إسعاف ومطافئ وطوارئ إلى المكان.

وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس في بيان ”عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على عبوة مريبة وذخيرة في عقار خال... في كرايستشيرش“.

وأضاف البيان أن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة وأُلقي القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما. وأعادت الشرطة فتح المنطقة في وقت لاحق.

Advertisements

وقالت صحيفة نيوزيلاند هيرالد إنه تم استدعاء الشرطة بسبب ”تهديدات بوجود عبوة ناسفة“.

وسقط 50 قتيلا وأصيب العشرات في هجمات على مسجدي النور ولينوود أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في 15 مارس آذار، في أسوأ واقعة إطلاق نار في تاريخ نيوزيلندا. وواقعة يوم الثلاثاء كانت على بعد نحو كيلومتر من مسجد لينوود.

واتهمت السلطات برينتون تارانت (28 عاما)، الذي يُعتقد أنه من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، بخمسين تهمة قتل.

وهزت الهجمات على مسجدين نيوزيلندا ودفعت الحكومة إلى المسارعة بتشديد قوانين امتلاك أسلحة.