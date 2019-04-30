إسرائيل تستعد لتسليم سوريا سجناء آخرين مقابل رفات جنودها

في خضم النقاشات الحادة في الحلبة السياسية الإسرائيلية، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى تسليم أسيرين سوريين، أحدهما من أصول فلسطينية، عبر النقطة الحدودية في مدينة القنيطرة، الأحد، وبذلك منع معارضيه من التوجه إلى المحكمة لإبطال الصفقة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن نتانياهو خشي أن يوضع في موقف حرج أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد إطلاق سراح الأسيرين بطلب منه، حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
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وكشفت مصادر في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل أن مصادر في النظام السوري أبلغتهم بأن صفقة التبادل مع إسرائيل لم تكتمل بعد.
ونقلت الصحيفة عن المصادر أنه من المفترض إعادة رفات جنود إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء سوريين من السجون الإسرائيلية، بينهم أبناء الجولان.
وقالت هذه المصادر إن النظام السوري أبلغ عائلات في الجولان، بأن "الصفقة لم تكتمل بعد، وأن هناك رفات جنود إسرائيليين آخرين في سورياً وأن جهوداً جارية على قدم وساق لإكمالها، حتى لا يبقى أي أسير سوري في السجون الإسرائيلية".
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