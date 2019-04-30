إسرائيل تقلص مساحة الصيد بغزة إلى 6 أميال‎

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية فقط بدلا من 15 ميلا؛ بدعوى إطلاق صاروخ أمس الإثنين، وفقا للعين الإخبارية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبو ركن، في بيان، إنه تم تقليص مساحة الصيد البحري بقطاع غزة إلى ٦ أميال بحرية حتى إشعار آخر.

وادعى أن الخطوة تأتي رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس الإثنين من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

وحتى الساعة 7:25 ت.غ لم تعقب حركة الجهاد على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

من جهته، أكد المسؤول الإعلامي في وزارة الزراعة فايز الشيخ نبأ تقليص مساحة الصيد الفلسطينية.

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وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية: "تم إبلاغنا رسميا بتقليص مساحة الصيد".

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي زيادة مساحة الصيد ضمن تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية مقابل وقف الفعاليات الخشنة في مسيرات العودة.

وآنذاك قال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة لـ"العين الإخبارية": إن الاحتلال أعلن رسميا إعادة فتح البحر أمام الصيادين، مع توسيع مساحة الصيد من شمال القطاع حتى ميناء غزة لمسافة 6 أميال بحرية، ومنها حتى وسط القطاع لمسافة 12 ميلا، ثم 15 ميلا حتى الحدود المصرية الفلسطينية قبالة رفح جنوب غزة.

وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 2006 التي يسمح فيها الاحتلال للصيادين بالصيد مسافة 15 ميلا.