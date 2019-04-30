البنتاغون يُرسل 320 جندياً إضافياً للحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الإثنين، أنها سترسل نحو 320 جندياً إضافياً الى الحدود الجنوبية مع المكسيك، لدعم مسؤولي إدارة الهجرة.

وسينضم الجنود الجدد، الذين من المقرر نشرهم حتى نهاية سبتمبر(أيلول) إلى نحو 2.900 جندي،

و2.000 من أفراد الحرس الوطني في الخدمة الفعلية عند الحدود.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جايمي ديفيس، إن "الجنود سيساعدون في نقل المهاجرين، ومراقبة الوضع المعيشي للمحتجزين منهم، وتوفير التدفئة والوجبات".

وأشار الى أن هذه القوة ليست مكلفة بأي مهام لإنفاذ القانون.

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وأضاف ديفيس "في أي وضع يتطلب أن يكون رجال وزارة الدفاع على مقربة من المهاجرين، فإن أفراد وزارة الأمن سيكونون حاضرين للقيام بكل مهام الاحتجاز القانونية وتطبيق القانون".

ووصل في الأشهر الأخيرة آلاف المهاجرين إلى المكسيك، معظمهم من أمريكا الوسطى، هرباً من الفقر والعنف في أوطانهم، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وأعرب ترامب أيضاً في الأسبوع الماضي، عن استعداد الولايات المتحدة لارسال جنود مسلحين إلى الحدود الجنوبية، بعد أن أشهر جنود مكسيكيون أسلحتهم، في وجه الجنود الأمريكيين، مصعداً الحرب الكلامية على المكسيك بسبب الهجرة.

وحذر الرئيس الذي جعل من الهجرة المحور الأساسي لرسالته التي يتوجه بها إلى قاعدته المحافظة، في تغريدة على تويتر من "قافلة كبيرة جداً تضم أكثر من 20 ألف شخص" تشق طريقها عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة.