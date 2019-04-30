قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اعتقال 8 فلسطينيين في الضفة الغربية، الليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع تويتر: "يُشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".
ولم يذكر المتحدث إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.
وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تقول إنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام وبأعمال شغب".
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