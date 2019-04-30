إسرائيل تقلص مساحة الصيد على سواحل غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد على سواحل قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية (11 كيلومتراً).
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع تويتر، أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجور جنرال كميل أبو ركن، أعلن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل مساء أمس من قبل حركة الجهاد الإسلامي".
وأطلق الصاروخ من شمال قطاع غزة وسقط في البحر، على بعد كيلومترات من الشاطئ.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في مطلع أبريل (نيسان) الجاري توسيع مساحة الصيد البحري في سواحل قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً (27.8 كيلومتراً).
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