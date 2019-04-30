إبطال مفعول عبوة ناسفة في حقيبة بكرايستشيرش النيوزيلندية

قالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إن خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خالٍ بكرايستشيرش التي قتل فيها مسلح 50 شخصاً بالرصاص في مسجدين في مارس(آذار) الماضي وأنها قبضت على رجل.
وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس، في بيان إن "وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة، وقُبض على رجل من المدينة عمره 33 عاماً".
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