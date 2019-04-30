مقتل جندي أمريكي في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، مقتل جندي أمريكي أمس الإثنين، متأثراً بجراحه في حادث غير قتالي بمدينة كوباني السورية.

وقالت الوزارة في بيان، إن مايكل تومسون كان جزءاً من مهمة "العزم الصلب"، التي يقودها الجيش الأمريكي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، وسوريا.