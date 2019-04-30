السعودية: نرفض المساس بسيادة وأمن البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أمس رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

وعبر المصدر عن «تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

Advertisements

وكان وزير الخارجية البحريني علق على تصريح لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بتغريدة على موقع تويتر كتب فيها «مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي، وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين، أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين».

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة البحرين بالإنابة وأبلغته «استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر».

وطالب الصدر في تصريح غريب بإيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا وتنحي حكامها والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول، على حد تعبيره.