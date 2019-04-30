قرقاش: تطاول ظريف عجز إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش تطاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في الإعلام الأمريكي، على رموز الإمارات والسعودية، مؤكدا أن هذا التطاول مرفوض، وأن استهداف قيادتي البلدين لا يسعف إيران في محنتها، بل يعقد المشهد المحيط.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس «تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجه، الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها، بل يعقد المشهد المحيط».