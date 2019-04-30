السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ واصلت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية أمس محاكمة امرأة ألمانية يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش في العراق. ويتهم الادعاء العام الألماني الألمانية «27 عاما» بارتكاب جرائم حرب والقتل والانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، وقالت محامية المتهمة أمام المحكمة إن موكلتها لا تعتزم التعليق على الاتهامات الموجهة إليها. Advertisements وكانت المتهمة تقيم في العراق منذ سبتمبر عام 2014، وفي صيف عام 2015 اشترت هي وزوجها فتاة صغيرة واستعبداها، وعندما مرضت الفتاة وأصبحت طريحة الفراش، قام الرجل بحسب بيانات الادعاء العام بتقييدها خارج المنزل وتركها لتموت عطشا تحت أشعة الشمس الحارقة. وتحاكم المرأة بتهمة القتل وارتكاب جرائم حرب والانتماء لتنظيم إرهابي، وتولت أمل كلوني زوجة الممثل الشهير جورج كلوني الدفاع عن الأم. كيف قبض على الداعشية؟ قبض على المتهمة في تركيا يناير 2016.

تم ترحيلها إلى ألمانيا.

قبض عليها في ولاية بافاريا الألمانية في يونيو الماضي خلال محاولة الهروب إلى سوريا.

والدة الطفلة انضمت إلى إجراءات المحاكمة كمدعية بالحق المدني.



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كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تتهم داعشية قتلت طفلة عطشا بارتكاب جرائم حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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