قوات الجيش تحاصر معقل زعيم الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكنت قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي من تحقيق تقدم ميداني في مديريات الصفراء ورازح بصعدة، المعقل الرئيس للحوثي.

وأكد قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن القوات طهرت أمس مربع «جشع» بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، ونزعت الفرق الهندسية العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المنطقة، كما حررت مواقع جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في مسن القد، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

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واستعادت قوات الجيش موقعا استراتيجيا في قرية الشليل بمنطقة العود بمحافظة الضالع من الحوثي، وتقدمت باتجاه منطقة تورصة بمديرية الأزارق غرب الضالع، وأسرت خلال المواجهات قياديا في الميليشيات يدعى ماجد الشولن وقتل قائد نقطة تفتيش حوثية يدعى جمال السيد.

في الإطار نفسه تواصل ميليشيات الحوثي احتجاز العشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أحد مداخل مدينة إب، وأكد مصدر محلي أنها احتجزت 189 شاحنة منذ مطلع أبريل في منطقة ميتم، كان سيتم توزيع حمولة الشاحنات في إب وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وحذرت الحكومة اليمينة من أن الميليشيات تعتزم السطو على المساعدات الغذائية وحرمان الجياع والمتضررين.

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