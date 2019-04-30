أحد أتباع مخطط اعتداءات سريلانكا كان ينوي تنفيذ اعتداء في الهند

اسماء السيد - نيودلهي: أعلنت قوات الأمن الهندية أنها أوقفت الاثنين أحد أتباع الإسلامي زهران هاشم، الذي يُشتبه في أنه خطط لاعتداءات عيد القيامة في سريلانكا، موضحة أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء في كيرالا في جنوب الهند.

"الخليج 365": أوقفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية المكلفة ملفات الإرهاب الإثنين الرجل الذي عرّفت عنه باسم رياس أ. (29 عامًا). وقالت إنه سيمثل أمام قاضٍ الثلاثاء.

أضافت الوكالة في بيان أنه أثناء استجوابه "كشف أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام".

وبحسب المصدر نفسه، "اعترف بأنه كانت لديه نيّة تنفيذ اعتداء انتحاري في كيرالا"، الولاية الواقعة في جنوب الهند.

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زهران هاشم داعية إسلامي متطرف تعتبره كولومبو مخطط الاعتداءات الانتحارية ضد الكنائس والفنادق الفخمة، التي أسفرت عن 253 قتيلًا في 21 أبريل في سريلانكا، وتبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب السلطات، فجّر هاشم نفسه في أحد الفنادق.

وقالت مصادر عسكرية إنه زار ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرالا، وتواصل مع إسلاميين فيها. وأشارت وكالة التحقيق الوطنية إلى أن رياس أ. أوقف في إطار تحقيق فُتح عام 2016 ضد هندي مطلوب لانضمامه إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الخارج.

تواصل رياس أ. معه، وتابع رسائله الصوتية، وبينها رسالة "تحض على ارتكاب اعتداءات إرهابية في الهند"، بحسب وكالة التحقيق الوطنية.

