داعش يتبنى انفجارًا في بنغلادش

اسماء السيد - دكا: تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين عملية تفجير في بنغلادش، فيما قتل متطرفان على الأقل خلال عملية دهم نفذتها الشرطة.

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين تفجير قنبلة، أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين في شارع مؤد إلى سوق غولستان في دكا، بحسب ما أورد موقع "سايت" الأميركي لرصد المواقع الجهادية. وهو أول اعتداء يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في بنغلادش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت في شمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قتل متطرفان على الأقل في انفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنغلادش، بعيد منتصف ليل الإثنين، واستهدفت منزلًا في بوسيلا في ضاحية غرب دكا، يشتبه في أنه مخبأ لمتطرفين إسلاميين، بحسب ما أوضحت السلطات.

قال قائد كتيبة التدخل السريع اللفتنانت كولونيل عاشق بالله لوكالة فرانس برس إنهم قوبلوا بإطلاق نار من داخل المنزل. وتابع إن انفجارًا شديدًا تلا إطلاق النار ودمّر جدران المنزل.

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أضاف إن "وحدة إزالة الألغام التابعة لقواتنا عثرت على أشلاء مقاتلين اثنين في المنزل"، موضحًا أن "التفجير كان قويًا إلى حد مزق الجثتين، وهز الحي برمته". وأوقفت كتيبة التدخل السريع أربعة أشخاص للتحقيق معهم، بينهم حارس المنزل وإمام مسجد مجاور.

وتقوم سلطات بنغلادش بحملة أمنية ضد الجماعات الإسلامية المحلية منذ اعتداء على مقهى في دكا، أوقع 22 قتيلًا، بينهم 18 أجنبيًا، في يوليو 2016، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقامت شرطة مكافحة الإرهاب وكتيبة التدخل السريع منذ ذلك الحين بحملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من مئة متطرف يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمين محليين، بينهم العديد من قادة التنظيمين، كما أوقف مئات المشتبه فيهم. وعززت بنغلادش التدابير الأمنية بعد اعتداءات سريلانكا التي أوقعت 253 قتيلًا في 21 أبريل.

