أول رد أمريكي على ظهور زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي

في أول رد لها على ظهور زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات، تعهدت الولايات المتحدة مساء الإثنين بتعقّب قادة التنظيم الإرهابي الطلقاء وإلحاق الهزيمة بهم.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم «سيقاتل في كل أنحاء العالم لضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وإحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه».
وتابع المتحدث أن محللي الحكومة الأمريكية «سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه إلى وكالات الاستخبارات للتأكد من صحته».
ولفت المتحدث بالقول، «هزيمة داعش في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد مقتل قادته أو هروبهم من المعركة، إضافة إلى كشف وحشيته»، مضيفا أن المعركة مع «داعش» لم تنته بعد.
وظهر زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أمس الإثنين، في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف، وذلك للمرة الأولى بعد خمس سنوات من ظهوره الأول، ونحو شهر من انتهاء «الخلافة التي أعلنها عام 2014».
وليس واضحًا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن «معركة الباغوز انتهت»، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر، ويتطرق أيضا إلى الاعتداءات الأخيرة في سريلانكا.
ومنذ إعلانه خلافة التنظيم الإرهابي في الموصل؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الإعلام الدولي، ظل البغدادي مختبئاً، ولم ينشر سوى رسائل صوتية معدودة للغاية.
وكان اسم البغدادي أدرج على رأس قائمة أهم الإرهابيين المطلوبين للعدالة في العالم بعدما غزا نحو نصف سوريا وثلث العراق عام 2014 وسعى لتصدير «الجهاد» إلى جميع أنحاء العالم.
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